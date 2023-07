Prigozhin | ' Wagner sta operando in Africa in Bielorussia'

Ed è per questo che i nostri compagni d'armi sono desiderosi di tornare al Gruppo", dice. E aggiunge che "finché non ci sarà carenza di personale, non c'è intenzione di reclutare di ...I messaggi sul gruppo, con tanto di riferimento alla " patria " e alla possibilità di ... Evgenijsta riacquistando importante spazio di manovra dopo settimane di oblio, a conferma di ......è dedicata al dispiegamento delle bombe nucleari sul territorio della Federazione Russa durante l'ammutinamento della compagnia militare privata, guidata da Evgenij Prigoin (). La ...

Polonia, mercenari Wagner verso il confine. È allarme "attacco ibrido" Il Tempo

Il fondatore dei Wagner Yevgeny Prigozhin si è rifatto vivo rilasciando una lunga dichiarazione, rilanciata dai canali Telegram, in cui afferma che i suoi mercenari "continuano le operazioni in Africa ...This is how the week begins in a Ukrainian city that just wants a quiet, normal life. Russia wants to take peace and life away. Condolences to the victims and their families. Let’s stay strong. ...