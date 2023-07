Preghiera della sera del 31 Luglio 2023 | “Credo in Te | spero in Te”

Questa Giornata mondialeGioventù (Gmg) di Lisbona vuole riavvolgere il nastro. Far ripartire adolescenti e giovani attraverso l'incontro, la, la meditazione e - perché no - la festa.... animazione e, in un luogo " il tarvisiano " che da secoli pone le sue radici nelle tre ... oltre al collegamento con Lisbona per seguire i principali eventiGmg portoghese. Le ...Ed è questa l'arma segretaChiesa, la più potente, a disposizione dell'umanità lada cui partire per arrivare alla pace. Nel nostro quotidiano sentiamo voci ottimistiche dire "andrà ...

Preghiera del Mattino LUNEDI 31 LUGLIO 2023 Lodi Memoria ... La Luce di Cristo

TERMOLI - Con fede, devozione, identità e preghiera viva il popolo di Dio si prepara a vivere la solennità di San Basso, patrono della città.Tre, due, uno... via! Inizia oggi la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, la numero 38 della storia. Quarant'anni dopo la felice intuizione di san Giovanni Paolo II, tre generazioni e due Pont ...