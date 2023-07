Precipita scalando una cima senza protezioni | morto il 62enne guida alpina Diego Zanesco

(Di lunedì 31 luglio 2023) Èfacendo alpinismo, l’attività a cui aveva dedicato la sua intera vita professionale. Ilaltoatesino, nota, ha perso la vita nel corso di una scalata in free solo, cioèo aiuti come corde o imbragature, della Tofana di Rozes,di 3.225 metri sulle Dolomiti orientali. Il suo corpo è stato recuperato nella mattinata del 31 luglio dal soccorso alpino di Pieve di Cadore, che il giorno prima lo aveva localizzato lungo un sorvolo della Via Eotvos – Dimai. Non ci sono testimoni dell’incidente fatale:era partito da solo lasciando il cellulare all’interno del suo furgone posteggiato al Rifugio Dibona. Nella serata del 30 luglio, la moglie, preoccupata per ...

Cortina d'Ampezzo (Belluno) - 31 luglio 23 È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita di un alpinista, precipitato ieri dalla Tofana di Rozes che stavain free solo. Ieri sera attorno alle 20.15, su segnalazione di un amico che aveva ricevuto la chiamata della moglie preoccupata perché non aveva sue notizie, è scattato l'allarme. Dalle ...Una guida alpina altoatesina, Diego Zanesco , è morta precipitando da una parete della Tofana di Rozes , a Cortina, che stavain solitaria e in "free", cioè senza corde. L'incidente è avvenuto ieri, sullo spigolo Dimai. Il corpo è stato recuperato stamane dal soccorso alpino, dopo l'allarme ieri sera dai familiari. ...Una guida alpina altoatesina, Guido Zanesco, è morta precipitando da una parete della Tofana di Rozes, a Cortina, che stavain solitaria e in 'free', cioè senza corde. L'incidente è avvenuto ieri, sullo spigolo Dimai. Il corpo è stato recuperato stamane dal soccorso alpino, dopo l'allarme ieri sera dai familiari. ...

Precipita scalando in libera la Tofana, morta guida alpina Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...CORTINA È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita di un alpinista, precipitato ieri dalla Tofana di Rozes che stava scalando in free solo. Ieri sera attorno alle 20.15… Leggi ...