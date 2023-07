Precipita scalando senza corde | muore la guida 62enne Diego Zanesco Pochi giorni fa aveva accompagnato Oliver Stones

(Di lunedì 31 luglio 2023) Unaalpina altoatesina,, è mortando da una parete della Tofana di Rozes, a Cortina , che stavain solitaria e in 'free', cioè. L’incidente è avvenuto ieri, sullo spigolo Dimai. Il corpo è stato recuperato stamane dal soccorso alpino, dopo l’allarme ieri sera dai familiari., 62 anni, di Villabassa (Bolzano) era unamolto nota....

Una guida alpina altoatesina, Guido Zanesco, è morta precipitando da una parete della Tofana di Rozes, a Cortina, che stava scalando in solitaria e in 'free', cioè senza corde. L'incidente è avvenuto ieri, sullo spigolo Dimai. Il corpo è stato recuperato stamane dal soccorso alpino, dopo l'allarme ieri sera dai familiari.

