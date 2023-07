"Tolleranza zero". È questa la decisione dei leader dell'Ecowas, il blocco delle nazioni dell'Africa occidentale, riuniti ieri ad Abuja, in Nigeria, per discutere del colpo di Stato in Niger , con cui ...PRESICCE - ACQUARICA - Non ce l'ha fatta. Matteo Palese, il 35enne di Presicce - Acquarica rimasto coinvolto in un sinistro nella mattinata di ieri : è deceduto nelle scorse ore a causa delle lesioni ...... il DC 9 della "Itavia" con ottantuno passeggeri a bordo, esplode in volo ein mare a ... Gli abitanti del piccolo paesino esasperati dallprotestano dal sindaco e decidono di ...

Precipita la situazione in Niger, Ecowas pronto a azione militare per ristabilire l'ordine TGLA7

Dopo Mali e Burkina Faso, il Niger, finora alleato con le nazioni occidentali, diventa il terzo stato del Sahel, un'area minata dagli attacchi terroristici dei gruppi legati allo Stato Islamico e ad ...Prima l'annuncio dell'uscita dalla terapia intensiva, poi la nuova operazione: cosa sta accadendo al portiere del PSG ...