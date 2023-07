Possessivo e irascibile Chi è Zakaria Atquaoi | l' ex fidanzato di Sofia Castelli

(Di lunedì 31 luglio 2023) Al 23enne, reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata, è stata contestata l'aggravante della premeditazione. Gli amici di: "Lui era una persona, s'infuriava per ogni cosa"

Gli amici di Sofia Castelli: «Zakaria irascibile e possessivo, s'infuriava per uno sguardo: per questo lei lo aveva lasciato» Corriere Milano

Al 23enne, reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata, è stata contestata l'aggravante della premeditazione. Gli amici di Sofia: "Lui era una persona irascibile, s'infuriava per ogni cosa" ...Per l'omicidio di Sofia Castelli a Cologno Monzese il gip ha contestato all'ex fidanzato l'aggravante della premeditazione.