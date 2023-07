(Di lunedì 31 luglio 2023) E’ statata all’unanimità – nella seduta del Comitato di Gestione dell’del Mar Tirreno Centro Settentrionale che si è tenuta venerdì 28 – la II nota die assestamento deldi. Oltre al Presidente dell’Pino Musolino e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di, Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto ed il Direttore Marittimo del Lazio C.A. (CP) Michele Castaldo. La– si evidenzia in una nota – è consistita nell’aumento delle entrate correnti per 425.000 euro di maggiore gettito delle tasse ...

... finalizzata a determinare lo sviluppo deiinterni alla propria circoscrizione, e per ...dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Commissario Zes Calabria e Corap.... 200mila euro per l'adeguamento statico molo Foraneo, e 450mila euro realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'. Un milione di euro in arrivo a Gioia Tauro ..."Il centro gallurese - spiega il presidente dell'Massimo Deiana - si conferma approdo sardo d'...il materiale di risulta del dragaggio del Porto Civico - spiega Deiana - e di altridel ...

Porti, Adsp Civitavecchia approva variazione bilancio previsione 2023 Adnkronos

E' stata approvata all'unanimità - nella seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale che si è tenuta venerdì 28 - ...Il resoconto della seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino ...