Ponza Ubriaca in bikini semina il panico sull’isola aggredendo coppiette e carabinieri

(Di lunedì 31 luglio 2023)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagniadi Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari della: Stazione CC, hanno denunciato una turista di 33 anni di Merano, in stato di alterazione psicofisica e gravata da precedenti di polizia, per aver usato violenza, resistenza e oltraggio a PP.UU., sia nei riguardi dei militari dell’Arma che del personale sanitario dell’ambulanza 118, che cercava di somministrare alla stessa un sedativo. La donna, che aveva essa stessa richiesto l’intervento dell’ambulanza, dimenandosi con inaudita forza, spingendo e sferrando calci e rivolgendo loro ingiurie e minacce di morte. La donna, che indossava soltanto undi colore nero ed era in evidente stato di alterazione ...