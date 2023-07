Polo logistico e IIA | Gabriele Uva | “A rischio lo sviluppo di un intero territorio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Se qualche mese fa ci dicevamo preoccupati, oggi non possiamo che dirci indignati! Come avevamo ampiamente anticipato negli scorsi mesi, i 26 milioni di euro previsti per la realizzazione delin Valle Ufita, sono oramai saltati. I tempi tecnici per salvare il salvabile non ci sono più. E? mancata la volontà politica di farlo e le responsabilità sono chiare a tutti” – queste le parole diUva, componente segreteria provinciale PD , con delega alloe alla coesione della Valle Ufita – “Il governo ha deciso di affossare l’opera – continua – e di penalizzare ungià martoriato dallo spopolamento. E la classe politica che sostiene questa maggioranza in Parlamento ne è complice. Qualcuno ci spieghi il perché di queste scelte. Se a questo ...