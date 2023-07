Pnrr | De Cristofaro Avs | ' ascoltare grido allarme sindaci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Il governo ascolti ildidei. Il taglio di 16 miliardi deldeciso dal ministro Fitto colpisce gli enti locali e gli interventi nelle periferie. Il governo colpisce chi in questi mesi ha fatto di tutto per spendere i soldi del: i comuni. Da Nord a Sud le amministrazioni comunali hanno fatto gare e bandi, aperto cantieri e iniziato i lavori. Solo nella mia città, Napoli, il taglio sarà di 120 milioni e ne faranno le spese gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie. Una scelta che mette in difficoltà igià sotto pressione per la cancellazione del reddito di cittadinanza. Spostare i tre programmi dei comuni legati al ministero dell'Interno come le piccole opere, i Programmi urbani integrati e ...