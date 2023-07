Plenilunio in arrivo nel terzo segno d' Aria dello zodiaco | che effetto avrà su tutti i segno zodiacali?

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lunedì 1° agosto 2023 la luna piena sarà in Acquario. Cosa ci porterà? Luna piena in Acquario in: il 1° agosto le situazioni rimaste in sospeso si sbloccheranno su Donne Magazine.

Un'iniziativa suggestiva per omaggiare ild'estate con la luna piena a fare da protagonista (posti limitati. Iscrizioni qui: https://passaportopugliese.it/tour/tintarella - di - brio/) ......notturna conin località Madonna della Spella ed osservazione della Luna al telescopio, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Monte Subasio. Il 1° e 31 agosto "Passeggiata aldi ...Come ormai sua abitudine, Peter Gabriel ha pubblicato, in occasione del nuovo, un nuovo singolo tratto dal suo album "i/o" inquest'anno. La canzone è "So Much (Dark - Side Mix)". Va ricordato che ogni brano ha un "dark - side" (per la luna piena ) e un "...

Arriva la Luna Piena in Acquario il 1 agosto 2023: tensioni emotive e ... Fanpage.it

Il licantropo, (dal greco úk, lýkos «lupo» e p ánthropos «umano» quindi letteralmente: «lupo-umano») detto anche lupo mannaro o uomo lupo, è una creatura leggendaria della mitologia e del fo ...MeteoWeb Una delle Lune piene più grandi dell’anno sorgerà martedì 1° agosto. La 2ª Superluna del 2023, la Luna piena di agosto, è chiamata “Luna dello Storione” nella cultura popolare a causa dei pes ...