Più sottili e più potenti | ecco come saranno gli iPhone 15

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il lancio del nuovo15 è sempre più vicino e iniziano già a fioccare le prime immagini dei nuovi smartphone di Apple in arrivo a settembre, o meglio: delle ipotesi.accade ogni anno, la Mela comunica un po’ in anticipo alle aziende partner costruttrici di accessori le dimensioni effettive dei propri telefoni, compresi gli spazi necessari per i pulsanti o per le porte di ingresso, in modo tale che queste possano lavorare in anticipo e farsi trovare pronte con cover e accessori realizzate su misura per i nuovi telefoni in contemporanea con il loro lancio. Tanti analisti o leaker lavorano con questi dati per ricostruirei prossimi15 aiutandosi con render, concept e una stampa in 3D che ci consenta di visualizzarli al meglio. Insomma, queste immagini raccolte su Twitter ...