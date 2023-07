Più sostenibili | più competitive | ecco la piattaforma che può aiutare le aziende – L’intervista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Collegare business, ambiente e persone. Una sfida sempre più in cima alle agende di imprenditori e manager. In loro soccorso arriva Open-es, lagratuita e aperta a tutte le tipologie d’impresa che aiuta a misurare e migliorare le performance ESG (Environmental, Social, Governance). Il tutto all’interno di una community in cui le imprese collaborano all’insegna dellatà e della competitività. «La tutela dell’ambiente e delle persone è un obiettivo che nessuna realtà può pensare di raggiungere da sola. È una sfida di sistema, che solo unendo le forze di tutti gli attori del mercato può essere affrontata in maniera efficace e concreta», così Stefano Fasani, responsabile di Open-Es, spiega a Open qual è l’approccio della. Un’alleanza che unisce grandi capo-filiera, banche, associazioni e istituzioni al ...

