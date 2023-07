Più diventa globale più il calcio perde tifosi | anche vincere non basta più Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Prendi il Mster City. La squadra dominante, forse la migliore del mondo. Guarda come festeggiano i suoi… quella euforia un po’ sommessa, quello strano distacco. C’è qualcosa che non va. E’ come se si fosse perso qualcosa, e vale per tutto il nuovo-business. Ilche rischia dire una moderna Nave di Teseo. Lo scrive in un’interessante riflessione su tifo e attaccamento sulJason Stockwood (cheazionista di maggioranza del Grimsby Town). Si interroga su “quale sia la natura duratura di una squadra dinel tempo”. “Un oggetto, una persona o un’organizzazione sono definiti dai componenti fisici o da qualcosa di più intangibile come la storia, lo scopo o il significato culturale? Se le parti costitutive ...