Pio e Amedeo non si tengono su Barbara d' Urso La battuta choc | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Da sempre autori di sketch dal carattere irriverente, Pio efiniscono spesso nell'occhio del ciclone per aver dosato male l'ironia. Questa volta il duo comico pugliese ha attirato uno tsunami di critiche e di accuse per essersi espresso sul casod'. Eliminata dai palinsesti Mediaset della prossima stagione, la conduttrice ha raccontato che quello che più le ha provocato dispiacere è stato il fatto di non aver potuto salutare il suo pubblico. Proprio questo aspetto dello sfogo di d'non è passato inosservato ai comici che, per averci scherzato su, hanno scatenato un'accesa polemica. Pio esud'pic.twitter.com/ODvXHCwofC — Trash Italiano (@trash italiano) July 30, 2023 Dal 25 al 29 luglio a Maratea è andato in ...