Pil | Mef | avanti con politiche responsabili | obiettivo crescita Def raggiungibile**

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "L'arretramento del PIL nel secondo trimestre stimato dall'Istat, lievemente superiore alle più recenti stime interne, appare principalmente dovuto alla caduta del valore aggiunto dell'industria, mentre i servizi hanno continuato a crescere, seppure a un ritmo più moderato". Lo si legge in una nota del Mef a commento dei dati diffusi oggi dall'istituto di statistica. "Sui risultati - si segnala - hanno influito, in particolare, la flessione del ciclo internazionale dell'industria, il rialzo dei tassi di interesse e l'impatto della fase prolungata di rialzo dei prezzi sul potere d'acquisto delle famiglie; in Italia, come nel resto d'Europa, la fiammata inflazionistica è stata una delle conseguenze negative del conflitto in corso, che continua a rappresentare il principale fattore d'incertezza". "In ogni modo - continua la nota - tale dato allo stato non ...