Pil dell’Italia in frenata | meno 0 | 3% nel secondo trimestre 2023 Peggio di Francia e Germania

(Di lunedì 31 luglio 2023) La stima preliminare dell'Istat per ilregistra una flessione dello 0,3% dell'economia italiana. Nel primoinvece la crescita era risultata positiva in misura dello 0,6%. Alla discontinuità dell'andamento congiunturale nel, fa fronte l'evoluzione positiva del Pil in termini tendenziali in misura dello 0,6%, che rappresenta la decima crescita trimestrale consecutiva