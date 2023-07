Pil | Cna | “Accelerare gli investimenti privati e favorire la crescita della produttività”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 luglio 2023) ROMA – Il dato del secondo trimestre sull’andamento del prodotto interno lordo conferma che in Italia si è esaurito l’effetto rimbalzo post Covid. Il rallentamento registrato tra aprile e giugno riduce di un decimo anche laacquisita da +0,9 a +0,8%. Le ragioni vanno ricercate nella debolezzadomanda interna, fiaccata dall’aumento dei prezzi e dei tassi d’interesse, che non ha trovato adeguata compensazione nella dinamica delle esportazioni. “Non si può trovare motivo di soddisfazione in unache torna nell’ordine dei decimali. La constatazione di questo andamento deve rappresentare un forte stimolo adglipubblici previsti dal Pnrr e a studiare rapidamente le misure che devono essere inserite nella prossima Legge di Bilancio per sostenere gli ...