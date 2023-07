Pierpaolo festeggia il compleanno | Giulia scrive una dedica e lo sketch comico diventa virale – VIDEO

(Di lunedì 31 luglio 2023)Pretelliil suo 33°a Capri insieme alla fidanzataSalemi e amici. Superate le crisi, la coppia rafforza il legame. Lavorano al progetto di “Casa Prelemi” e i fan sognano un futuro matrimonio. Ildel simpaticoOggi, 31 luglio, è un giorno speciale perPretelli, che compie 33 anni, e perre questa ricorrenza, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha scelto di trascorrere un romantico weekend a Capri insieme alla sua dolce metà,Salemi, e alcuni amici, tra cui Alberto De Pisis, finalista della settima edizione del Gf Vip. La coppia sta godendosi le bellezze dell’isola Azzurra, tra gite in barca, tuffi nelle ...

L'agenda beauty di fine luglio 2023 Eventi in spiaggia, party e non solo. La bellezzal'estate con colori e iniziative a tutto glam. Anche solidali di Malvina Berti L 'a genda ......... siedono i segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini eBombardieri. Vestiti quasi identici,... Tra i borbotti di colleghi e giovani ricercatori, siil ritorno in cattedra dell'uscente ...... inoltre, che il festival prenda forma all'interno dell'SMS di Rifredi, che quest'annoil ... Il giorno successivo, giovedì 6 luglio, salirà sul palcoCapovilla con una sua lettura ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme a Capri, la dedica ... Tag24

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto 12.01 - Si conclude qui la diretta testuale dell'evento di consegna del francobollo celebrativo dello Scudetto. Restate c ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.