Petrolio in lieve calo in avvio | Wti a 80 | 28 dollari

Quotazioni del petrolio in lieve calo in avvio di settimana. Il greggio Wti resta sopra quota 80 dollari al barile ma cede lo 0,37% a 80,28 dollari mentre il Brent del Mare del nord passa di mano a 84 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - L'Europa va verso un avvio debole, con gli investitori che appaiono piu' cauti dopo l'entusiasmo ...