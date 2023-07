Perugia | arriva la dura risposta al presidente del Lecco

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilha risposto ufficialmente alle parole pronunciate daldelsulla prossima Serie B Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – Ildelparla molto. Capisco che in qualche modo cerchi di influenzare le sorti di una vicenda le cui cause vanno ricercate solo nelle scelte di quella società. Ma bisogna stare ai fatti. Il 27 giugno ilha incaricato un tecnico di progettare un intervento sullo stadio e cercare i fondi necessari, pubblici o privati. Quelle carte sono depositate davanti al Tar e davanti al Collegio di Garanzia. Oggi, invece, si dice a parole che nello stadio diè già stato speso un milione e mezzo dalla proprietà. Serve davvero chiedersi quale sia la verità? Non vado oltre ...