Perla e Mirko un mese dopo Temptation Island | ecco cosa è successo

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 luglio 2023)hanno lasciatoda accoppiati…con altre persone. Lei ha lasciato il villaggio delle fidanzate con il tentatore Igor, mentre lui ha lasciato il villaggio dei fidanzati con la tentatrice Greta. Come si è evoluto il loro rapportoundalla fine delle registrazioni? A svelarlo sono stati proprio loro a Filippo Bisciglia durante lo spin off ‘un‘. “Sono uscito daseparato dae ho preso più consapevolezza di quello che sono e le cose che mi fanno stare bene” – ha dichiarato– “Ora sono felice. Mi risento me stesso perché mi ero un po’ chiuso. Lei mi opprimeva molto, voleva avere molto controllo. Ora questo ...