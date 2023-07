Pericolo diossina a Sud di Roma | valori 123 volte oltre la soglia per il rogo di rifiuti a Ciampino – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) C’era attesa per i dati sulla qualità dell’aria nella zona di. La preoccupazione, soprattutto da parte dei cittadini che vivono nei dintorni dell’impianto di trattamento deicolpito da un incendio sabato 29 luglio, era fondata: ildi materiale plastico, scarti edili e altra immondizia ha rilasciato diverse sostanze tossiche. È allarmante il valore raggiunto dalle diossine, pari a 37: supera di 123lalimite suggerita dall’Organizzazione mondiale della sanità, pari a 0,1-0,3. Nel report pubblicato dall’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, si attesa che «idei campioni sono superiori aidi riferimento». Per l’analisi, sono stati installati nelle scorse ore due campionatori ad alto volume, uno ...