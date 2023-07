Perde il reddito di cittadinanza e si presenta in Comune con una tanica di benzina minacciando “di bruciare tutto”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Aveva appena ricevuto notizia che avrebbe perso ildi, ha fatto irruzione nella stanza del sindaco di Terrasini (Pa) cospargendola didi dar fuoco a. Sono stati attimi di grande paura e il segretario generale Cristofaro Ricupati ha cercato di dialogare con l’uomo. Alla fine è stato il presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci a far desistere il disoccupato dal gesto. Immediato l’arrivo anche dei carabinieri e di un’ambulanza del 118. L’uomo ha 60 anni. “Per fortuna non è accaduto nulla di irreparabile”, ha detto all’Adnkronos il sindaco Giosuè Maniaci. “Era già venuto una prima volta stamattina per dirmi che da oggi gli toglievano ildi. Poi è tornato con ladi ...

'Stanno passando dei messaggi distorti in questi giorni - afferma il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci - I percettori che si sono visti togliere ildi cittadinanza vengono sollecitati a ......presente Bisogno o desiderio Come muoversi in un'epoca dove siamo precari e il lavoro non si... in fondo i soldi basta stamparli e voilà ildi cittadinanza, quota 100 e ogni sorta di ...Lo stesso varrebbe anche nel caso in cui chiilstia già frequentando un corso di formazione - tirocinio e quindi è già preso in carico dal centro per l'impiego. vedi anche Assegno d'...

