Perché la controffensiva ucraina procede a rilento

(Di lunedì 31 luglio 2023) Laprosegue nel settore meridionale. Durante il fine settimana le forze armate di Kyiv hanno proseguito le azioni offensive nell’oblast di Zaporizhia, riportando alcuni successi locali e guadagnando piccole porzioni di terreno. Ma questi piccoli successi sembrano ancora ben lungi dal trasformarsi in una vittoria risolutiva. Tuttavia, malgrado la diffusione di alcune immagini (dove si può notare l’impiego dei mezzi di manifattura occidentale considerati tanto preziosi dagli Ucraini), la stretta sulle informazioni relative allaimpedisce di avere una visione chiara di quanto sta effettivamente accadendo lungo il fronte. “Fino ad ora, non avevamo visto alcuna prova di un attacco a livello di battaglione, tantomeno a livello di brigata. Se gli ucraini stanno effettivamente impegnando battaglioni o ...

... prendendolo a pretesto per inasprire laucraina e spingersi fino al Cremlino (pur di fermare Putin). I russi però non stanno a guardare. Lo Zar resta cauto.nell'invasione che ...Le forze armate di Mosca, "respingendo ladel nemico" ed evitando l'occupazione di ... "I nemici della Russia farebbero bene a pregare per i soldati russinon consentono lo ...Le forze armate di Mosca, "respingendo ladel nemico" ed evitando l'occupazione di ... "I nemici della Russia farebbero bene a pregare per i soldati russinon consentono lo ...