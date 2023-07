Perché dovresti imparare a memoria la regola delle “10 P”

Leggi su dilei

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cos’è davvero la saggezza? Potremmo descriverla come un ritrovato equilibrio tra il pensare e il fare, quello che si riflette nei comportamenti, nelle azioni, e nelle parole. Un’arte magistrale, un dono preziosissimo che non tutti possediamo, ma che possiamo sviluppare col tempo e la pazienza, e soprattutto grazie alla crescita, alle esperienze personali e a una matura consapevolezza che si acquisisce negli anni, o almeno è così che dovrebbe essere. La persona saggia non si lascia guidare dalla rabbia e dall’istinto, non si lascia coinvolgere e travolgere da quelle emozioni intense che, troppo spesso, offuscano la mente e la ragione. Piuttosto le accoglie per quello che sono, le affronta e le gestisce. Facile a dirlo, e forse anche a immaginarlo. Peccato che poi dopo, davanti a determinate situazioni o persone, tutto quello che riusciamo a fare è lasciarci guidare dalle cosiddette ...