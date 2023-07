Per il ministro Ciriani | il reddito di cittadinanza è stato utile solo per prendere voti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Tutti sapevano che ildidoveva interrompersi. La stessa misura, quando è stata creata, doveva essere temporanea, per incrociare tra domanda e offerta di lavoro. Ma non è avvenuto perché è diventata una misura elettorale che costava dieci miliardi all’anno». A parlare con La Stampa è ilper i Rapporti con il Parlamento Luca, proprio nel giorno in cui si attendono sit-in e proteste contro il taglio dell’assegno. Una giornata che la ministra del Lavoro Marina Calderone si aspettava. Oggi incontrerà l’Anci, l’associazione dei sindaci, per spiegare che oltre 160 mila famiglie da domani restano senzadi, come prevede la legge per gli adulti tra 18 e 59 anni senza figli minori o disabili, dopo sette mesi di fruizione del sussidio ...