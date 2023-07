Per il Giubileo nuova luce sul Grande Raccordo Anulare | i costi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma – Ilè una vera e propria colonna portante della Capitale. Trattasi dell’autostrada tangenziale (gratuita, che di questi tempi non è poco) e conosciuto anche come Autostrada A90, si estende per circa 68 km e circonda letteralmente tutta Roma e i suoi dintorni. Il Gra, infatti, è tra l’altro la porta d’ingresso principale verso numerose località del litorale. Si pensi allo svincolo per via Aurelia, la cui strada porta da Maccarese fino a Tarquinia; ma si pensi anche allo sbocco su via Pontina, in grado di “trasportarci” da Pomezia fino a Sperlonga. Senza dimenticarci poi dello svincolo sull’A91 Roma-Fiumicino e l’uscita 28 Ostia-Casal Palocco, ed altre ancora. Oltre a ciò, il Gra è quotidinamente preso d’assalto da migliaia di lavoratori-pendolari e ciò causa spesso mattinate di passione dovute al traffico. ...