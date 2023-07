Pensioni di invalidità | calcoli da rifare sugli assegni legati al reddito

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il diritto o meno alle prestazioni edicivile in ragione deldel beneficiario è un tema assai delicato, posto che eventuali errori od omissioni possono portare alla sospensione, alla revoca se non addirittura al recupero delle prestazioni indebitamente riconosciute.A fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, l'Inps ha diffuso nel 2022 il Messaggio numero 1688 con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di valutazione dei redditi, da considerare ai fini della spettanza o meno delle prestazioni assistenziali. A parziale rettifica dei chiarimenti forniti, l'Istituto è intervenuto con il recente Messaggio numero 2705 del 18 luglio 2023.Analizziamo la questione in dettaglio.