Pellet | i furbi comprano ora con lo sconto mai visto | Costa quasi nulla | corsa ad accaparrarselo

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nei giorni della crisi energetica, con lo scoppio della Guerra in Ucraina, ilha raggiunto prezzi vertiginosi: la situazione è cambiata. Il prezzo del(combustibile ricavato dal legno vergine o dagli scarti di lavorazione usato per il riscaldamento) è in forte calo. Chi lo acquista adesso può risparmiarela metà. Come mai? Si parla di un calo del prezzo superiore al 40%…: il prezzo è calato tantissimo e questo è il momento di comprare! – ilovetrading.itSì, è estate, fa caldissimo, e fa un po’ strano pensare al riscaldamento. Ma chi ha intenzione di risparmiare lo sta di certo già facendo, provvendendo ad accaparrarsi scorte di, ora che il materialepochissimo. Il 2022 è stato l’anno di boom di questo biocombustibile. Anche se il prezzo del ...