Paupisi | nel programma del Festival dei Sapori anche una “Domenica Popolare”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMancano 25 giorni aldeie degli Artisti di Strada – 50° Sagra del Cecatiello in scena nel bellissimo borgo di, in provincia di Benevento, nei giorni 25 26 27 28 e 30 agosto e il riccodella 5 giorni si va via via definendo. Un evento che taglia il mezzo secolo di vita organizzato dalla Pro Loco diin sinergia con il Comune die con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, parrocchia Santa Maria del Bosco,Gal Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata-Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, Fondazione ‘Terre Magiche Sannite’, ‘Motomaniaci’ e Rete ...

basti pensare che nel 2022 nei quattro Comuni in cui sono installati gli autovelox sulla Telesina (che sono Castelvenere, Paupisi, Puglianello e Torrecuso) sono entrati nelle casse ben 2,8 milioni di euro. Gli autovelox del tratto, lungo appena 25 km, hanno fruttato proventi per complessivi 2,8 milioni di euro, di cui ben 1,5 milioni di euro incassati dal comune di Paupisi (Benevento).

Paupisi (Bn) – Grande attesa per lo show degli Arteteca Irpinia24

Gli Arteteca entrano nel cast di Made in Sud nel 2008, coppia professionale e di vita, Monica Lima e Vincenzo Iuppariello, nascono ufficialmente nel 2007 come duo comico napoletano, dopo due anni di ...Questa sera la contrada Pagani di Paupisi si trasformerà in una piazza esplosiva visto che sul palco per i festeggiamenti a...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © ...