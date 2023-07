Patrick Zaki incontra incontra la squadra del Bologna | ' A partire da ora ricomincerò a tifare'

non perso tempo. Dal palco del grande cinema all'aperto di piazza Maggiore, a Bologna, allo stadio di Casteldebole nel giro di meno di ventiquattro ore. Il ricercatore egiziano ha ...ha incontrato oggi il Bologna in ritiro a Casteldebole: "Il club e i tifosi tutti sono stati dalla mia parte in questi due anni" Il Bologna, in ritiro a Casteldebole, ha incontrato oggi ...Georgemunito di vernice e sciarpa del Bfc guarda lo spettatore dopo aver scritto sul muro "Back in town". È questo il murales realizzato a Bologna e dedicato al ricercatore, tornato in ...

Patrick Zaki a Bologna per la cittadinanza onoraria: Grazie per avermi donato la libertà Fanpage.it

L’aveva invitato l’amministratore del Bologna Calcio, Claudio Fenucci, domenica sera 30 luglio, durante la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria, con tanto di maglietta rossoblù col suo no ...Non è passato ancora un giorno dalla festa in piazza Maggiore per Patrick Zaki a Bologna e il murales realizzato dall'artista Laika, in via Armando Quadri, è stato deturpato. (ANSA) ...