Patenti nautiche | esami ad agosto ma c’è chi attende anche tre mesi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Bilancio in chiaroscuro nell’estate 2023 per il settore delle pratichein Italia, cone rinnovi dellea singhiozzo in alcuni uffici delle Capitanerie di Porto e delle Motorizzazioni civili causati da attese che superano i 90 giorni. Ad accendere i riflettori sui ritardi che da Nord a Sud si registrano a ridosso del periodo agostano, e che rischiano di compromettere la stagione estiva dei diportisti, è la confederazione che rappresenta le agenzie e le scuoleitaliane, la Confarca, che attraverso il segretario alla sezione nautica, Adolfo D’Angelo, ed il suo vice, Marco Morana, traccia una mappa delle città in cui si registrano i maggiori disagi ad una settimana dagli esodi per le vacanze estive ferragostane.e rinnovi delle...