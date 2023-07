Partecipa a 56 addii al celibato in 18 mesi | “Ho speso 55mila euro ma non mi pento Ne è valsa la pena per i ricordi”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sono più importanti i soldi o i? Will Stevenson non ha dubbi e sceglie la seconda opzione. Il 43enne di Blackpool (Regno Unito), pur di vivere indimenticabili momenti, sta ancora pagando circaper averto a 56alin 18. Passione la sua nata nel giugno del 2015 quando dopo aver accettato di sostituire uno sconosciuto si è trovato a Budapest (Ungheria) con altre 22 persone. Dopo aver raccontato la sua avventura in un programma radiofonico della BBC, il giovane è stato inondato di richieste da parte degli sposi che volevano che riempisse i posti vacanti, finendo, così, a viaggiare in tutto il mondo: Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Amsterdam. E ancora Sydney, Las Vegas, New York e molte altre mete. Oggi, sposato e padre di ...

Un uomo ha speso 58.000 euro per 56 addii al celibato in 18 mesi e ammette che sta ancora pagando con la carta di credito. Se non è un record, poco ci manca. Tuttavia, Will Stevenson, 43 anni, ha affe ...