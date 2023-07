Parte in autunno il nuovo Master Specialistico sull'Intelligence e la Sicurezza Nazionale del Gen. Nicolò Pollari e del Prof. Marco Bacini

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) - L'obiettivo è formare una generazione di esperti per affrontare le sfide globali Milano, 31 luglio 2023 – In un contesto globale in cui lae interè sempre più minacciata da attacchi terroristici, guerre, spionaggio e minacce informatiche sempre più sofisticate, il. Gen.(già direttore del Sismi e Consigliere di Stato) e il, in collaborazione con la School of Management dell'Università LUM, dopo un lungo periodo di preparazione hanno strutturato unpercorso formativo, ununicoe la...

...al 22 ottobre Quando tutti pensano alla vacanza forse tra voi c'è chi pensa già all', alla ... L'umore è spesso altalenante perché fadella vostra indole: non fare sgarbi, non fare ...... e questo è certamente dovuto inagli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, i cui ... Con James Gunn e il produttore Peter Safran nominati CEO dei DC Studios lo scorso, le cose ......il Tecnico Daniela Breggion ed il presidente della società Claudio Frascarelli hanno fatto...nei nuovi esercizi che il nostro staff tecnico sta preparando per le gare in programma in. ...

Parte in autunno il nuovo Master Specialistico sull'Intelligence e la ... Adnkronos

(Adnkronos) - L'obiettivo è formare una generazione di esperti per affrontare le sfide globali Milano, 31 luglio 2023 – In un contesto globale in ...Tra salario minimo, Pnrr, e poi ancora Mes e manovra settembre sarà l'inizio di un periodo di fuoco per il governo Meloni.