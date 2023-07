Paragoni tra le offerte dei gestori dell’energia

Leggi su butac

(Di lunedì 31 luglio 2023) Mi sono trovato nella situazione di dover cambiare gestore. Avevo un contratto in scadenza che non mi andava più bene e mi sono ritrovato a dover pensare a un nuovo contratto di fornitura. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata quella di cercare in rete siti che mi permettessero di fare questo genere di confronto, e mi sono accorto di una realtà che non conoscevo. Sia chiaro, sto per parlarvi della scoperta dell’acqua calda, ma credo che fare un po’ di chiarezza sul tema sia importante. Se cercate siti che facciano confronti tra tariffe di luce e gas, i primi che trovate online si presentano tutti come affabili realtà, pronte a tutto pur di aiutarvi. C’è un solo minuscolo problema: tutti i siti che compaiono tra i primi risultati dei maggiori motori di ricerca sono servizi che hanno in realtà un solo scopo: raccogliere i vostri dati. Guarda caso ...