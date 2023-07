Paolo Sorrentino | per il nuovo film set nei palazzi storici di Napoli | ecco dove

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le riprese deldi, cominciate a inizio giugno, si sono spostate all’interno di alcuni edificidista dirigendo in questi giorni il suo. Il set, al momento, è in alcunidel capoluogo campano. Come riporta Fanpage, le zona scelte sono quella

effettua le riprese del suo nuovo film tra le strade del centro storico di Napoli . Il regista napoletano sta girando le scene del prossimo lungometraggio, L'Apparato Umano , all'...La madrina di questa nuova edizione sarà l'attrice Laura Chiatti , protagonista - tra gli altri - di film diretti da Carlo Verdone,, Giuseppe Tornatore, Sofia Coppola, Pupi Avati. "...A lanciare l'allarme è il giornalista Lorenzo Tosa, facendo notare in un lungo post su Instagram come Loro , il film disu Silvio Berlusconi uscito in due parti nel 2018 non sia disponibile per lo streaming . "Molti non lo sanno, e fino a qualche minuto fa ero tra quelli, ma, a distanza di cinque anni ...

Paolo Sorrentino gira il nuovo film nei palazzi storici di Napoli, set ai ... Fanpage.it

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino sta dirigendo le riprese del suo nuovo film a Napoli. Sul set anche le auto d’epoca degli anni ’70.La denuncia su Instagram del giornalista Lorenzo Tosa che ha notato la sospetta assenza di Loro dalle piattaforme streaming.