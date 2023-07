Panico al concerto per la cantante italiana | viene colpita da una fan e finisce in ospedale

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 luglio 2023)alper lada un fan ein– Terribile disavventura per una delle artiste più amate. La, che sta girando l’Italia con una serie di show, è rimasta coinvolta in un incidente a Teramo. È stata lei stessa a farne parola sui social… Leggi anche: “Non è l’Arena”, Memo Remigi torna a parlare del caso Jessica Morlacchi: la sua verità Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, Jessica Morlacchi torna a parlare di Memo Remigi Baby Kda una fan è finita in. È successo durante un suo show a Teramo: “Io come sempre serenamente mi faccio le foto con tutti perché sono questo tipo di persona”, ha esordito sui ...