Pallanuoto femminile | Universiadi 2023 | Italia-Cina 8-17 Primo stop per le azzurre

(Di lunedì 31 luglio 2023) Arriva la prima sconfitta per l’nella fase a gironi delladella 31ma edizione delleEstive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al, in corso a Chengdu: l’di Aleksandra Cotti viene battuta dallaper 8-17 nella seconda giornata del girone unico a sei squadre. Nelquarto l’è costretta ad inseguire fin dal via lo svantaggio di 4-7, poi nel secondo periodo ladoppia lea metà gara sul 5-10. Nella terza frazione le asiatiche allungano ancora e si portano sul 5-14, mentre nell’ultimo quarto il gap resta inalterato fino al definitivo 8-17. TABELLINO...

Spazio poi a, motocross e nuoto con le repliche delle finali mondiali di... Poi le finali per il bronzo a squadre di sciabolae fioretto maschile concludono i Mondiali ...Tornano in acqua per divertirsi e condividere passione e amore per lo sport. Trionfa ad Ostia la squadradicivitavecchiese ai Campionati Italiani Master.PROGRAMMAMASCHILE E: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ...

Italia medaglia di bronzo nella Pallanuoto femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023, il Setterosa batte l'Australia nella ... Olympics

Seconda giornata del torneo di pallanuoto femminile alla 31esima edizione delle Universiadi in corso a Chengdu. Dopo il debutto vincente contro il Giappone, la Nazionale universitaria guidata da Aleks ...Bronzo dal tiro con l’arco da Bilisari, Gregori, Rolando e Borsani e dal judo con Pedrotti. Prosegue la marcia del Settebello universitario campione in carica: dopo la Cina i ragazzi di Bettini hanno ...