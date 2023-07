Palladino | «Per allenare non esiste un manuale | serve umanità Contano le sensazioni»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 luglio 2023) La Repubblica intervista l’allenatore del Monza, Raffaele, fresco di rinnovo per un altro anno. Si definisce maniacale. «Non ho fatto nemmeno un giorno di ferie. Passo fra le dieci e le dodici ore a studiare. Guardo video di partite, di giocatori, di allenamenti nostri e altrui. Non mi pesa, sono un po’ maniacale». Anche i giocatori del Monza hanno continuato ad allenarsi.li racconta: «Sono ragazzi seri. Si curano anche fuori dal campo e sanno che i social sono importanti. Se non li sai gestire, fanno danni. Io li uso come strumento di lavoro, per trasmettere messaggi ai tifosi e agli stessi giocatori».ha 39 anni. La trafila per arrivare in panchina in Italia è troppo lunga? «Mi auguro che la mia esperienza rompa la barriera di diffidenza nei confronti dei giovani. Ne trovi tanti in Serie D, in Lega Pro, ...