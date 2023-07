Palermo | perde il Reddito di cittadinanza e minaccia di dar fuoco all’ufficio del sindaco con la benzina | il gesto disperato di un 60enne

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un uomo di 60 anni ha fatto irruzione nella stanza di Giosuè Maniaci,di Terrasini (), l’ha cosparsa die hato di dara tutto, dopo aver scoperto che avrebbe perso ildi. In quel momento è intervenuto il segretario generale Cristofaro Ricupati che ha cercato di dialogare con il, così come il presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci che alla fine è riuscito a fermarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale medico del 118 che hanno portato l’uomo all’ospedale di Partinico per alcuni accertamenti di prassi. In questi giorni moltissimi percettori del sussidio si sono recati negli uffici dell’Inps dopo che lo scorso 28 luglio hanno ricevuto un sms che li informava ...

La gentefiducia nelle istituzioni. Se lavoriamo su diversi piani io credo che ci avviciniamo ... A Terrasini, in provincia di, un sessantenne ha tentato di dare fuoco all'ufficio del ...L'uomo, che era visibilmente in uno stato confusionale e agitato, è stato accompagnato dai carabinieri e dai sanitari all'ospedale di Partinico () per accertamenti. Il sindaco di Terrasini, ...Avrebbe già detto qualche giorno fa che appena gli sarebbe stato tolto il reddito di cittadinanza, avrebbe sfasciato tutto. Un disoccupato di 62 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, e ...

