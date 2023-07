Oroscopo agosto 2023 | Paolo Fox parla chiaro | chi sorride e chi no in questa estate

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023), cosa si nasconde dietro gli astri? L’diFox per il mese diarriva puntuale come sempre, rivelando segno dopo segno, cosa ci attenderà nelle prossime settimane estive. Amori, vecchi e nuovi, amicizie che tornano, progetti lavorativi futuri ed energie da ricaricare per ripartire al meglio, tutto questo e molto altro prevedono le stelle. L’esperto lo ha raccontato nel dettaglio, rivelando a tutti il segno baciato dalla dea della fortuna ma anche quello che dovrà lavorare ancora tanto per raggiungere la tanto aspirata meta del successo. L’diFox per il mese di. Cosa prevedono le stelle? I giorni di relax per molti sono già iniziati e sotto l’ombrellone è sempre piacevole ...