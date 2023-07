Origi l'Arabia continua a chiamare Il Milan sconta il cartellino per liberarsi dell'ingaggio | tutte le cifre

... i rossoneri vogliono sfoltire la rosaNella scorsa stagionee De Ketelaere non sono riusciti ... L'attaccante, non partito per la tournée, può finire inmentre il trequartista è seguito dal ...FUORI DAI PIANI - Ante Rebic , Divock, Fodè Ballo - Touré: i tre calciatori non sono partiti ... che vorrebbe la Premier League ha alcune offerte dall'Saudita, e al senegalese, che ha ...Il Milan , finora regina del calciomercato , dopo sette colpi sta sfoltendo la rosa. La cessione di Rebic al Besiktas è vicina, così come quella diinSaudita. Inter e Udinese hanno nel frattempo trovato l'accordo per Samardzic , presto nuovo centrocampista nerazzurro. Domenica di festa all' Atalanta per la plusvalenza fatta con la ...

Yunus Musah è atteso a Milano tra domani e mercoledì. Lo statunitense svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Vestirà la maglia numero 80 a meno di colpi di scena. Al Valencia ...Linea dura in casa rossonera. I dirigenti del Milan, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, hanno fatto capire sin dal ritiro pre-campionato e dalla tournée negli Stati Uniti quale sarà il modus operandi ...