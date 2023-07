Origi | l'Arabia continua a chiamare Il Milan sconta il cartellino per liberarsi dell'ingaggio | tutte le cifre

... usiamo un eufemismo, non ribolle con l'unica pista percorribile che porta dritta all'Saudita. VIA A QUALUNQUE CIFRA - Il Milan non farà resistenza sull'addio die non ha fissato un ...... i rossoneri vogliono sfoltire la rosaNella scorsa stagionee De Ketelaere non sono riusciti ... L'attaccante, non partito per la tournée, può finire inmentre il trequartista è seguito dal ...FUORI DAI PIANI - Ante Rebic , Divock, Fodè Ballo - Touré: i tre calciatori non sono partiti ... che vorrebbe la Premier League ha alcune offerte dall'Saudita, e al senegalese, che ha ...

Calciomercato.com - Origi, addio Milan Ha cambiato idea sull ... Goal.com

Prima le cessioni, poi gli altri colpi. Il Milan ha le idee chiare per il proprio mercato e, fra i tanti nomi che sono in uscita, spicca quello di Divock Origi, autentico flop della passata stagione, ...Yunus Musah è atteso a Milano tra domani e mercoledì. Lo statunitense svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Vestirà la maglia numero 80 a meno di colpi di scena. Al Valencia ...