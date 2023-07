Oppenheimer sarà esteso per l’IMAX | ecco fino a quando sarà disponibile in USA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Christopher Nolan è il re del, e su questo non ci sono dubbi dopo gli ultimi incassi registrati lo scorso fine settimana. L’ultimo film del regista,, ha registrato il tutto esaurito negli schermi IMAX di tutto il mondo con settimane di anticipo e la buona notizia per coloro che non hanno ancora avuto modo di vedere questo filml’occasione per farlo, anche se ci vorrà un po’ di tempo per arrivarci. Nolan è da anni un sostenitore delle riprese in IMAX e la sua fedeltà è impeccabile.prolungato per IMAX:perché il film sta avendo così tanto successo Felicissima dei numeri del pubblico, IMAX ha rilasciato una breve dichiarazione per annunciare che il film continuerà ad avere accesso esclusivo agli schermi ...