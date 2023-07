Onana è una furia con Maguire! Quella lite con Dzeko all'Inter VIDEO

E ha avuto uno sfogo furioso con Harry Maguire dopo che un passaggio in ritardo a Christian Eriksen ha regalato al Dortmundchance.ha parato su Sebastian Haller, e poi è corso dalla sua ...ROMA - La sfuriata di( già protagonista sui social per un presunto "caso" con Bruno Fernandes nell'amichevole con ..."celebrità" dei meme sui social per quanto riguarda erroracci e svarioni ...L' Inter è stata sicuramentedelle protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato . I nerazzurri hanno ceduto elementi importanti comee Brozovic, ma in entrata sono arrivati giocatori comunque di spessore come ...

Onana, bufera al Manchester United: il gesto di Bruno Fernandes scatena le polemiche Corriere dello Sport

Il portiere protagonista dell'episodio con il compagno durante la sfida tra Manchester United e Borussia Dortmund a Las Vegas ...ROMA - La sfuriata di Onana ( già protagonista sui social per un presunto "caso" con Bruno Fernandes nell'amichevole con il Real Madrid) ha già fatto il giro del web, soprattutto perché il destinatari ...