Omicidio Nola | Domenico ucciso per un pneumatico bucato

Una lite per un aiuto negato: ci sarebbe questo dietro l'di sabato pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di(Napoli) dove è stato ucciso D. E. , 28 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di ...... nel pomeriggio di sabato a, comune alle porte di Napoli. Prima uno pneumatico bucato nel ... quartiere di Napoli - che ha subito confessato ed è stato arrestato con l'accusa diaggravato ...- - > Leggi Anche, ucciso in un parcheggio dopo lite per aiuto negato: arrestato 20enne Leggi Anche Cadavere mutilato a Genova, due egiziani fermati perIl corpo della vittima è stato ...

Omicidio al Vulcano Buono di Nola, il custode: «Sì, ho ucciso quel ragazzo ma non so dirvi il perché» ilmattino.it

Ancora violenza sulle strade italiane. Un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato a Nola nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola in seguito ad una lite per futili motivi. Ancora la ...«Sì, l’ho ucciso. Gli ho fatto del male. Non so dirvi perché». Le sole parole di Antonio Emanuele De Luca, il custode reo confesso del delitto al Vulcano buono ...