Omicidio nel Cagliaritano | 43enne strangolato in un B&B

Leggi su agi

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Un giovane di vent'anni è stato fermato dai carabinieri per l'di un uomo di 43 trovato morto stamane,, in un B&B a Quartucciu nel. Il corpo di Gabriele Pergola è stato scoperto attorno alle 4.30 di stamane nella struttura ricettiva 'Corte Cristina' in vicolo IV Nazionale. Il fermato è un giovane che si trovava nella stanza con la vittima e che si è allontanato dopo l'su cui indagano i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Quartu Sant'Elena.