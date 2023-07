Omicidio nel Cagliaritano | 43enne strangolato in un b&b | fermato un giovane

(Di lunedì 31 luglio 2023) La scoperta del cadavere è stata fatta dai titolari della struttura ricettiva di Quartucciu, che hanno subito chiamato i i soccorsinella notte nel, unè stato trovato senza vita in un bed and breakfast di Quartucciu. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe statocon un asciugamano. La scoperta del cadavere è stata fatta dai titolari della struttura ricettiva, che hanno subito chiamato i i soccorsi. Mentre il personale del 118 tentava invano di rianimarlo, i carabinieri hanno scoperto che durante la notte l’uomo non era da solo in camera, con lui anche un ventenne di Quartu che è stato rintracciato non lontano da Quartucciu ed è statocome possibile autore dell’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Strangolato in un b&bcagliaritano, vittima è 43enneall'alba di oggi a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari: un uomo di 43 anni Gabriele Pegola, è stato strangolato mentre si trovava all'interno di un b&b. ...all'alba di oggi a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari: un uomo di 43 anni Gabriele Pegola , è stato strangolato mentre si trovava all'interno di un b&b . I carabinieri hanno fermato il ...I fatti emersi2016 L'inchiesta portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di era ... Laura Taroni Laura è stata condannata in via definitiva a 30 anni di carcere per l'del marito,...

Omicidio nel Cagliaritano, 43enne strangolato in un B&B AGI - Agenzia Italia

Il corpo è stato scoperto alle 5 di questa mattina all'interno del b&b Corte Cristina in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato strangolato con ...Il mazzo di chiavi sarebbe stato sottratto il giorno prima dell'omicidio, poi l'entrata nell'appartamento di Cologno Monzese mentre l'ex fidanzata non c'era. Una sicurezza garantita dalle storie su In ...