Omicidio di Mahmoud Abdalla | fermati Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il giallo del corpo smembrato trovato in Liguria è arrivato ad una soluzione. La Procura ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due egiziani,, detto Bob, 26 anni, eAli, detto Tito, 27 anni. Sono accusati dell’volontario aggravato del connazionaleSayed, 19 anni, e di soppressione di cadavere. In base a quanto emerso dalle indagini il diciannovenne sarebbe stato ucciso perché voleva lasciare il lavoro.Sayedè stato assassinato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 e gettato in mare. Il suo corpo, con testa e mani mozzate, è stato trovato nelle acque ...